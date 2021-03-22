"Плати деньги или убьем семью" – в Грузии задержали двух членов воровского мира

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в членстве в воровском мире и в вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемые действовали согласно установленным "воровским миром" правилам. Путем запугивания различных людей 53-летний мужчина пытался получить материальную выгоду для себя и для "воровского мира". В этом ему помогал второй обвиняемый – 49-летний мужчина.
По поручению одного из криминальных авторитетов, проживающих за границей, обвиняемые систематически связывались с односельчанами и вымогали деньги, угрожая убить или покалечить их членов семьи.
Полиция задержала обоих обвиняемых в собственных домах в районе Гардабани (регион Квемо Картли) на основании решения суда. Теперь им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
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