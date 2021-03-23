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Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

Землетрясение произошло на западе Грузии

© photo: Sputnik / G. Koposov
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (60)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 147 километрах от Тбилиси на глубине четырех километров

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в двух километрах от села Ончели Онского муниципалитета (регион Рача), в 147 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:10 по местному времени. Эпицентр находился на глубине четырех километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (60)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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