Кто кого прослушивал и зачем – Генпрокуратура Грузии приступает к расследованию

Новый виток скандала с тайной прослушкой и тайными видеозаписями – бывший сотрудник госбезопасности решил выложить все на чистую

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала следствие на основании заявления бывшего сотрудника Службы госбезопасности Иване Гулашвили, ныне отбывающего тюремный срок.

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Как сообщили Sputnik Грузия в прокуратуре, с 22 марта начато следствие по фактам возможного нарушения тайны личного общения и злоупотребления служебным положением отдельными должностными лицами.

"На основании публично распространенной информации, Генеральная прокуратура Грузии 22 марта 2021 года начата следствие в отношении отдельных государственных чиновников по фактам возможного нарушения тайны личного общения и злоупотребления служебным полномочием, предусмотренных подпунктом "б" части четвертой 158-й статьи и части первой 333-й статьи Уголовного кодекса Грузии", – заявили в ведомств.

Речь идет об интервью, которое показали в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари", где бывший сотрудник Службы госбезопасности Иване Гулашвили признается в многочисленных нарушениях закона. Само интервью было записано полтора года назад". На вопрос журналиста, почему Гулашвили решил вдруг все рассказать, он отвечает: "Не хочу так больше жить".

Из интервью становится ясно, что по поручению соответствующего ведомства для скрытого наблюдения и прослушивания он установил камеру наблюдения в доме политика Анны Долидзе. По словам Гулашвили, были и другие дома, однако он не знает чьи именно.

Кроме того, по словам Гулашвили, вирусный файл был размещен на персональном компьютере бывшего шейха управления Мусульман Грузии Вагифа Акперова.

Также, по заданию соответствующего ведомства, он прикрепил к личному автомобилю одного из акционеров телеканала "Мтавари" Георгия Руруа навигатор (GPS), чтобы можно было отслеживать маршрут его передвижения.

По словам Гулашвили, в ночь на 20 июня 2019 года заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе отправил ему голосовые сообщения и дал инструкции. По его словам, Сабанадзе поручил ему удалить ночные кадры разгона митинга с сервера парламента.

Как стало известно на днях, видеокамера тайно была установлена и в кабинете самого Сабанадзе, и записи с нее попали в телеэфир. Обнародование этих видеозаписей стало поводом для отставки Кахи Сабанадзе с поста заместителя министра внутренних дел.

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