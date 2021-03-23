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Патрульная полиция

Трагедия в Тбилиси: молодая женщина выпала с девятого этажа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1378)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210323/251248435/Tragediya-v-Tbilisi-molodaya-zhenschina-vypala-s-devyatogo-etazha.html

Следователям предстоит выяснить, как и при каких обстоятельствах погибла жительница столицы

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Молодая женщина выпала с девятого этажа многоквартирного дома в поселении Африка на окраине Тбилиси, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Женщина скончалась на месте.

По данным ведомства, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – "доведение до самоубийства".

Выясняются детали произошедшего. На месте работают эксперты-криминалисты.

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Темы:
Преступность в Грузии (1378)
Теги:
Тбилиси

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