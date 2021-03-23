Трагедия в Тбилиси: молодая женщина выпала с девятого этажа

Происшествия
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Следователям предстоит выяснить, как и при каких обстоятельствах погибла жительница столицы
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Молодая женщина выпала с девятого этажа многоквартирного дома в поселении Африка на окраине Тбилиси, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.
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Sputnik / Vladimir Umikashvili
Женщина скончалась на месте.
По данным ведомства, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – "доведение до самоубийства".
Выясняются детали произошедшего. На месте работают эксперты-криминалисты.
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