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Полицейская лента на месте ЧП

Гражданин Турции убил спящего полицейского в Грузии на глазах у детей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1378)
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Sputnik Грузия
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За убийство, совершенное с особой жестокостью, гражданина Турции приговорили к бессрочному заключению

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Районный суд города Гори (регион Шида Картли) приговорил гражданина Турции к бессрочному заключению за умышленное убийство сотрудника грузинской полиции, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Убийство было совершено 1 июля прошлого года в городе Гори. Иностранец убил 44-летнего полицейского, у которого снимал комнату.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На суде было доказано, что иностранец напал на мужчину с ножом, когда тот спал. Злоумышленник нанес ему несколько ранений с особой жестокостью на глазах у детей, после чего скрылся с места преступления. Сотрудник полиции скончался на месте от полученных ран.

Полиция задержала убийцу в тот же день. Ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью, заведомо для виновного лица, находящегося в беспомощном состоянии". В качестве меры пресечения суд избрал ему заключение.

Горийский суд приговорил гражданин Турции к заключению бессрочно.

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Темы:
Преступность в Грузии (1378)
Теги:
Грузия, Суд, Убийство

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