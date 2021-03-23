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Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия и ожидающие

Иностранку на границе оскорбили и не впустили в Грузию - Генинспекция начала расследование

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2462)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210323/251250269/Inostranku-na-granitse-oskorbili-i-ne-vpustili-v-Gruziyu---geninspektsiya-nachala-rassledovanie.html

Запись нелицеприятного диалога в Тбилисском аэропорту попала в социальную сеть и вызвала возмущение пользователей

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Генеральная инспекция МВД Грузии начала расследование по факту отказа на въезд в Грузию гражданке Турции, при этом подвергшейся оскорблениям со стороны пограничников, сообщил телеканал Formula TV.

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Грузинские пограничники утром во вторник отказали во въезде в страну молодой женщине, прибывшей из Турции на дистанционную работу в Тбилиси. При этом они разговаривали с ней крайне грубо, с использованием ненормативной лексики, предлагая ей возвращаться назад. На протесты девушки пограничники твердили, что она "никто и не имеет никаких прав", а они "боги границы".

Запись скандального диалога в Тбилисском международном аэропорту попала в социальные сети и вызвала огромный резонанс. Пользователи потребовали немедленно отреагировать на этот факт министерству внутренних дел и администрации туризма.

Теперь поведение пограничников изучает Генинспекция. Что касается отказа на въезд в страну, в МВД сослались на закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2462)
Теги:
инцидент, Аэропорт, Грузия

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