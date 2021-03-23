Десятки сел оказались отрезанными от внешнего мира из-за оползней в Грузии

На месте происшествия мобилизована техника, однако она не может начать работу из-за угрозы повторного оползня

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сразу два оползня сошли за сутки в Грузии - один в регионе Мцхета Мтианети, а второй в Рача - Лечхуми, из-за чего несколько десятков сел оказались отрезанными от внешнего мира.

В Мцхета-Мтианети оползень сошел на трассу Ошпители-Гудамакари сошел оползень, который отрезал от внешнего мира 22 села, говорится в сообщении мэрии Душети.

На месте происшествия мобилизована техника, однако она не может начать работу из-за угрозы повторного оползня.

Мэрия Душети уже обратилась за помощью к специалистам, которые должны оценить угрозу и определить дальнейшие меры.

В регионе Рача-Лечхуми оползень, сошедший на трассу Лаилаши - Гу, отрезал от внешнего мира десять семей.

По данным администрации губернатора региона из-за активных оползневых процессов очистка дороги задерживается.

Однако власти намерены открыть альтернативную дорогу, ремонт которой начнется как только прояснится погода.