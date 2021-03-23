Чиновник мэрии Тбилиси попался на взятке

Инспектор потребовал взятку за сокрытие факта незаконной постройки в районе Африка и освобождение владельца от выплаты штрафа
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали за взяточничество сотрудника муниципальной инспекции мэрии Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, старший специалист инспекции Исани-Самгорского района попросил взятку в размере 2,5 тысячи лари за то, чтобы закрыть глаза на незаконную постройку в районе Африка и освободить владельца от выплаты штрафа.
Чиновника задержали на факте получения взятки. Следствие по делу продолжается.
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