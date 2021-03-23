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Арестованный в наручниках

Чиновник мэрии Тбилиси попался на взятке

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Грузия против коррупции (22)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210323/251251654/Chinovnik-merii-Tbilisi-popalsya-na-vzyatke.html

Инспектор потребовал взятку за сокрытие факта незаконной постройки в районе Африка и освобождение владельца от выплаты штрафа

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали за взяточничество сотрудника муниципальной инспекции мэрии Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, старший специалист инспекции Исани-Самгорского района попросил взятку в размере 2,5 тысячи лари за то, чтобы закрыть глаза на незаконную постройку в районе Африка и освободить владельца от выплаты штрафа.

Чиновника задержали на факте получения взятки. Следствие по делу продолжается.

Темы:
Грузия против коррупции (22)

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