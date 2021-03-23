Пять сантиметров в сутки - оползень в Тбилиси движется

Аэрофотосъемка показывает, что оползневая масса перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Институт наук по изучению Земли публикует результаты первых наблюдений за оползневыми процессами, возникшими в районе улицы Мачавариани в Тбилиси.

По словам руководителя Института Теи Годоладзе, их институт самостоятельно изучил текущую ситуацию, сравнивая воздушные съемки, проведенные 18 и 22 марта.

Согласно исследованию института, аэрофотосъемка показывает, что оползневая масса перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Однако геофизические исследования показали, что глубина составляет 18 метров, а не 10 метров, как было определено первоначальным исследованием.

"Прежде всего, я должна сказать, что у нас ограниченные ресурсы. Это означает, что у нас не хватает оборудования для мониторинга оползней. Даже имеющееся у нас оборудование не позволяет увидеть всю картину", - сказала Годоладзе.

По ее словам, оползень движется и он вошел в динамику. Это определяется двумя параметрами: скоростью оползня и определением ускорения.

"Сейчас скорость движения тела оползня составляет пять сантиметров в сутки. Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке. Но это неточные данные, и их необходимо проверить. Что касается глубины трещины, то мы собрали электрический профиль в 188 метров. Его структура будет определяться запуском электромагнитных волн. Выяснилось, что глубина больше, чем кажется, на данный момент она составляет 18 метров", - сказала Теа Годоладзе.

По информации мэрии, оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы.

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение на участке дороги от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня.

Для изучения ситуации в Грузию прибыли немецкие геологи.