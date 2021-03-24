Поддельные справки о ПЦР-тесте: на западе Грузии задержан один человек

Обвиняемый сбывал фальшивые справки за 200 лари, сколько таких документов ему удалось сбыть, предстоит установить следствию

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. За подделку и сбыт поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый в регионе Имерети от имени одного из медицинских учреждений без соответствующего забора анализов и исследования за 200 лари изготовил для двух человек справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

В качестве вещественных доказательств изъято большое количество бланков с подписями и печатями.

За изготовление и реализацию поддельной документации, обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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