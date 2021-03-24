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Задержание подозреваемого

Поддельные справки о ПЦР-тесте: на западе Грузии задержан один человек

© CC BY-SA 2.0 / Keith Allison / handcuffs
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1379)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251253883/Poddelnye-spravki-o-PTsR-teste-na-zapade-Gruzii-zaderzhan-odin-chelovek.html

Обвиняемый сбывал фальшивые справки за 200 лари, сколько таких документов ему удалось сбыть, предстоит установить следствию

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. За подделку и сбыт поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Поддельные документы для банков и не только – в Грузии задержан мошенник

Следствие установило, что обвиняемый в регионе Имерети от имени одного из медицинских учреждений без соответствующего забора анализов и исследования за 200 лари изготовил для двух человек справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

В качестве вещественных доказательств изъято большое количество бланков с подписями и печатями.

За изготовление и реализацию поддельной документации, обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1379)
Теги:
преступность, Грузия

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