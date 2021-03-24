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Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс

На границе Грузии и России произошла смертельная драка дальнобойщиков

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251254025/Na-granitse-Gruzii-i-Rossii-proizoshla-smertelnaya-draka-dalnoboyschikov.html

Стычка с летальным исходом возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Драка произошла между дальнобойщиками на грузино-российской границе – в результате погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

По предварительной информации, стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. Сообщается, что стороны конфликта – не из России или Грузии.

Как передает телеканал, на место происшествия выехали грузинские следователи. МВД Грузии пока не делало комментариев.

Подчеркивается, что погранпереход пока закрыт в связи с угрозой схода лавин. Это и привело к скоплению там нескольких сотен фур.

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