ДТП в Аджарии: погиб пешеход, водитель скрылся

Мужчина средних лет, на которого наехал автомобиль, умер до приезда скорой помощи

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в селе Хуцубани Кобулетского района в Аджарии, сообщили Sputnik Грузия в министерстве внутренних дел.

При каких обстоятельствах произошел инцидент - в ведомстве не уточнили.

Но местные СМИ со ссылкой на свидетелей пишут, что автомобиль марки Ford наехал на мужчину средних лет. К приезду бригады скорой помощи, пострадавший уже был мертв.

Также отмечается, что водителю удалось скрыться с места происшествия. По данному факту начато расследование.

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