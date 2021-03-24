19:05 24 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9621
  • 100 RUB4.3904
  • USD3.3343
Поиск
Патрульная полиция

ДТП в Аджарии: погиб пешеход, водитель скрылся

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/09/250836339.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251258761/DTP-v-Adzharii-pogib-peshekhod-voditel-skrylsya.html

Мужчина средних лет, на которого наехал автомобиль, умер до приезда скорой помощи

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в селе Хуцубани Кобулетского района в Аджарии, сообщили Sputnik Грузия в министерстве внутренних дел.

Скорая медицинская помощь
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На востоке Грузии произошло ДТП со смертельным исходом

При каких обстоятельствах произошел инцидент - в ведомстве не уточнили.

Но местные СМИ со ссылкой на свидетелей пишут, что автомобиль марки Ford наехал на мужчину средних лет. К приезду бригады скорой помощи, пострадавший уже был мертв.

Также отмечается, что водителю удалось скрыться с места происшествия. По данному факту начато расследование.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
Кризис расколол общество: эксперт дал оценку политическим процессам в стране
"Кризис расколол общество": эксперт дал оценку политическим процессам в стране
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться