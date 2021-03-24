Наводнения и оползни – в регионах Грузии борются с последствиями непогоды

С раннего утра в грузинских районах работают специалисты, чтобы устранить проблемы, вызванные непогодой

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Непогода создала проблемы жителям двух регионов Грузии – сообщения о подтопленных улицах и проблемах с электроэнергией поступают из Шида Картли и края Душети.

Проливные дожди в районе Хашури (регион Шида Картли) вызвали затопление нескольких улиц. На Боржомской и Имеретинской улицах затоплены дворы частных домов. Такая же ситуация в Сурами, где затоплены первые этажи домов и подвалы.

С утра на месте работают специалисты водопроводной компании, спасатели и представители местного муниципалитета. В настоящее время ведутся работы по откачке воды.

Все еще закрыта дорога Ошпители-Гудамакари (край Душети), где из-за схода оползня 22 деревни оказались отрезаны от внешнего мира. На месте со вчерашнего вечера работают специалисты, пытаясь определить есть ли опасность повторения оползня.

Из-за обильных осадков и сильного мороза оказалась повреждена высоковольтная линия электропередач, из-за чего поселения Гудаури, Пасанаури и прилегающие села оказались обесточены.

С 6 утра специальные бригады работают над решением проблемы и скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

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