В Шида Картли идет операция по спасению пастухов

С раннего утра в грузинских районах работают специалисты, чтобы устранить проблемы, вызванные непогодой

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реке Мтквари возле села Квахврели (Горийский муниципалитет, регион Шида Картли) образовался искусственный остров, на котором застряли шестеро пастухов. Информацию Sputnik Грузия подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Бригады спасателей проводят операцию по спасению мужчин. Вместе с пастухами на острове отрезанными от населенных пунктов оказались овцы.

По данным службы, спасатели благополучно эвакуировали нескольких пастухов в безопасное место при помощи специального снаряжения.

Жизни пока остающихся на острове людей ничего не угрожает.