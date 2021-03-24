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Регион Шида Картли

В Шида Картли идет операция по спасению пастухов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210324/251260805/V-Shida-Kartli-idet-operatsiya-po-spaseniyu-pastukhov.html

С раннего утра в грузинских районах работают специалисты, чтобы устранить проблемы, вызванные непогодой

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Из-за проливных дождей и повышения уровня воды в реке Мтквари возле села Квахврели (Горийский муниципалитет, регион Шида Картли) образовался искусственный остров, на котором застряли шестеро пастухов. Информацию Sputnik Грузия подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Бригады спасателей проводят операцию по спасению мужчин. Вместе с пастухами на острове отрезанными от населенных пунктов оказались овцы.

По данным службы, спасатели благополучно эвакуировали нескольких пастухов в безопасное место при помощи специального снаряжения.

Жизни пока остающихся на острове людей ничего не угрожает.

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