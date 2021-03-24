Смертельное падение школьницы с высоты: МВД Грузии выясняет все детали дела

По данным СМИ, несовершеннолетняя девушка перед своей смертью всю ночь провела со своими ровесниками

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели школьницы на окраине Тбилиси в районе Африка, говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.

Пятнадцатилетняя школьница погибла, упав с о одного из высотных домов 23 марта. Семья подростка не верит, что их дочь могла покончить с собой, и настаивает на переквалификации дела.

"В результате следственных действий изъята одежда несовершеннолетней, в частности ее обувь с места происшествия, а с крыши рядом стоящего корпуса – сумка, принадлежащая несовершеннолетней. Также в качестве улик изъяты вещи, носители интересной для следствия информации", - говорится в заявлении.

Кроме того, полиция опросила членов семьи девушки, ее ровесников и связанных с делом других людей.

Уже назначены экспертизы, в том числе для установления причины смерти девушки.

Следствие по делу ведется по статье "доведение до самоубийства". По этой статье дело возбуждается всякий раз, когда речь идет об отсутствии явных признаков насильственной смерти.

Между тем СМИ сообщили, что девушка перед своей смертью всю ночь провела со своими ровесниками.