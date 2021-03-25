Пастухи, застрявшие посреди Куры в Горийском районе, уже в безопасности

Двое из шести пастухов, оказавшиеся отрезанными рекой от суши, все-таки решили остаться на искусственном острове, чтобы присмотреть за скотом. Спасатели снабдили их палаткой

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Спасатели вызволили четырех пастухов у села Квахврели Горийского района (Шида Картли), застрявших на искусственном острове после разлива реки Куры, сообщают грузинские СМИ.

Спасатели вывели их на второй берег Кура. Пастухи чувствуют себя хорошо.

Двое пастухов все же решили остаться на острове, чтобы присмотреть за скотом, который из-за половодья не удается вывести. Спасатели доставили им палатку.

Предположительно, уровень воды в реке спадет только через 2-3 дня. По словам пастухов, утром, когда они вывели скот на пастбище, уровень воды был низким. Когда вода начала прибывать, пастухи оказались отрезанными от суши.

Спасатели остаются на месте, продолжается мониторинг уровня воды.

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