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Патрульная полиция

В Кахети застрелен молодой мужчина

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1381)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210325/251265398/V-Kakheti-zastrelen-molodoy-muzhchina.html

Во время разборки ранены еще два человека, они доставлены в больницу. Полиция приступила к расследованию преступления

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) застрелен один и ранены два человека, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

Согласно распространенной в СМИ информации, пострадавшие доставлены в больницу.

Убитому было около 40 лет.

На месте работает полиция. Выясняются детали и причины происшествия.

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Темы:
Преступность в Грузии (1381)
Теги:
Кахети, криминал, Грузия

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