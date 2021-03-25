В Кахети застрелен молодой мужчина

Происшествия
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Во время разборки ранены еще два человека, они доставлены в больницу. Полиция приступила к расследованию преступления
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) застрелен один и ранены два человека, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
Согласно распространенной в СМИ информации, пострадавшие доставлены в больницу.
Убитому было около 40 лет.
На месте работает полиция. Выясняются детали и причины происшествия.
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