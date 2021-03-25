Непогода и оползни в Грузии: что происходит в регионе Мцхета-Мтианети

Дорога Ошпители-Гудамакари, которую перекрыли скальные массы, расчищена и 22 села уже не отрезаны от внешнего мира

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Участок автомобильной дороги Ошпители-Гудамакари в регионе Мцхета-Мтианети, заблокированный оползнем, расчищен, движение транспорта восстановлено, говорится в сообщении на сайте администрации региона Мцхета-Мтианети.

Во вторник из-за обильных осадков на указанном отрезке дороги обвалилась скалистая масса, в результате чего 22 села оказались отрезанными от внешнего мира.

В течение двух дней на месте были мобилизованы все дорожные службы. Дорогу расчищала тяжелая техника. Начало работ было согласовано со специалистами Национального агентства окружающей среды и Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.

Что касается электричества, которое не подавалось поселкам Гудамакари, Гудаури, Пасанаури и прилегающим селам, то проблема решена.

Обильные осадки и снег повредили высоковольтную линию электропередач у села Закаткари. Группы энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia работали на месте с утра среды и восстановили линию к концу дня.

Обильные осадки также вызвали обвал скалистой массы в селах Пасанаури, Ципори, Хевша и Чикаани. На месте работали геологи. Убрать наносы удалось с помощью тяжелой техники.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.