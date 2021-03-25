14:40 25 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9508
  • 100 RUB4.3935
  • USD3.3413
Поиск
Оползень перекрыл дорогу. Архивное фото

Непогода и оползни в Грузии: что происходит в регионе Мцхета-Мтианети

photo: Oni Municipality Council / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (239)
21610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210325/251265928/Nepogoda-i-opolzni-v-Gruzii-chto-proiskhodit-vo-Mtskheta-Mtianeti.html

Дорога Ошпители-Гудамакари, которую перекрыли скальные массы, расчищена и 22 села уже не отрезаны от внешнего мира

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Участок автомобильной дороги Ошпители-Гудамакари в регионе Мцхета-Мтианети, заблокированный оползнем, расчищен, движение транспорта восстановлено, говорится в сообщении на сайте администрации региона Мцхета-Мтианети.

Стихийное бедствие в Хелвачаури
photo: Emergency Management Service / FB
SOS! Непогода активизировала крупные оползневые процессы в Грузии

Во вторник из-за обильных осадков на указанном отрезке дороги обвалилась скалистая масса, в результате чего 22 села оказались отрезанными от внешнего мира.

В течение двух дней на месте были мобилизованы все дорожные службы. Дорогу расчищала тяжелая техника. Начало работ было согласовано со специалистами Национального агентства окружающей среды и Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.

Что касается электричества, которое не подавалось поселкам Гудамакари, Гудаури, Пасанаури и прилегающим селам, то проблема решена.

Обильные осадки и снег повредили высоковольтную линию электропередач у села Закаткари. Группы энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia работали на месте с утра среды и восстановили линию к концу дня.

Обильные осадки также вызвали обвал скалистой массы в селах  Пасанаури, Ципори, Хевша и Чикаани. На месте работали геологи. Убрать наносы удалось с помощью тяжелой техники.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погода в Грузии (239)
Теги:
дороги, Погода, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
В Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео
Борьба с ковидом: в Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться