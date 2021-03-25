В Горийском районе спасатели эвакуировали скот по канатной дороге

До этого практически целый день спасатели вызволяли с искусственного острова посреди разлившейся Куры шестерых пастухов

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. После успешной эвакуации пастухов в Горийском районе спасатели приступили к вызволению скота, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

Несколько пастухов оказались на искусственно образовавшемся из-за паводка на реке Кура острове в Горийском районе. Операция по их спасению началась накануне и уже успешно завершена. Жизни шестерых пастухов ничего не угрожает.

"В Шида Картли, у села Квахврели, для связи с искусственно образовавшимся из-за проливных дождей островом, пожарные-спасатели протянули канатную дорогу и приступили к эвакуации мелкокопытного и крупногорогатого скота. Жизни и здоровью спасенных пастухов ничто не угрожает", – говорится в заявлении.

Четверо пастухов были эвакуированы с острова накануне вечером, двое мужчин приняли решение остаться на месте и присмотреть за скотом.

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