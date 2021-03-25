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Оползень в Рача–Лечхуми и Квемо Сванети

Оползень парализовал центральную автомагистраль на западе Грузии

photo: Racha Lechkhumi Qvemo Svaneti / FB
Происшествия
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Sputnik Грузия
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В данное время на месте оползня мобилизована техника, ведутся очистительные работы. Масштабы разрушений внушительные, отмечают местные власти

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Продолжительные дожди спровоцировали оползневые процессы в районе Цагери – перекрыта центральная автомагистраль Кутаиси-Цагери-Амбролаури, говорится в сообщении на сайте администрации региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Опубликовано რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე Четверг, 25 марта 2021 г.

Причиной перекрытия автомагистрали стала оползневая масса, которая сошла на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу у села Ладжани. В результате ЧП десять семей оказались оторванными от внешнего мира. На месте мобилизована техника и ведутся очистительные работы.

"Оползень, который сошел в результате проливных дождей на дороге, связывающей Лаилаши-Гу, продолжает двигаться, и сегодня он дошел до участка Ладжини дороги Цагери-Амбролаури. Сейчас здесь мобилизована техника, ведутся очистительные работы. Масштабы стихии огромные. Необходима мобилизация дополнительной техники, чем сейчас мы и занимаемся. На месте также мобилизована служба спасения", – заявил государственный уполномоченный Папуна Маргвелидзе.

Опубликовано რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე Четверг, 25 марта 2021 г.

В среду на месте находилась группа геологов Национального агентства окружающей среды, которые оперативно провели первичные исследования, в результате которых было установлено, что происходит активизация старого масштабного оползня.

Исходя из масштаба и сложных метеорологических условий, на данном этапе не удается восстановить дорогу. Выбирается альтернативный дорожный коридор, соединяющий с селом.

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