Движение на автомагистрали из Кутаиси в Амблораури восстановлено

Причина перекрытия автомагистрали – оползневая масса, которая сошла на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу у села Ладжани три дня назад

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Кутаиси-Цагерни-Амбролаури, парализованное из-за оползневых процессов в районе Цагери, восстановлено.

Причина перекрытия автомагистрали – оползневая масса, которая сошла на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу у села Ладжани три дня назад. В результате ЧП десять семей оказались оторванными от внешнего мира. На месте были проведены очистительные работы, но пока что добраться до местности можно лишь пешком.

Как заявили представители местных властей журналистам, как только погода прояснится, начнутся очистительные работы объездной дороги. Техника останется на месте на всю ночь, чтобы в случае активизации оползня были своевременно приняты соответствующие меры.

В среду на месте находилась группа геологов Национального агентства окружающей среды, которые оперативно провели первичные исследования, в результате которых было установлено, что происходит активизация старого масштабного оползня.