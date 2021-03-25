Автомобиль криминального авторитета расстреляли на востоке Грузии

Двое раненых, с разными телесными повреждениями, доставлены в местную клинику, а один перевезен на лечение в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В результате обстрела автомобиля в Гурджаанском муниципалитете (регион Кахети) погиб один человек, трое ранены.

По информации телеканала Rustavi2, неизвестные расстреляли автомобиль марки "Мерседес", принадлежащий криминальному авторитету Малхазу Бадуашвили, в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета.

В машине вместе с Бадуашвили находились рабочие. Предположительно, злоумышленник перепутал жертву, и вместо криминального авторитета убил 41-летнего Имеду Чикобава, который был нанят для ухода за виноградником. В момент нападения, Чикобава был за рулем.

Семья погибшего заявила, что Чикобава работал в Кахети в последние три месяца. Также рабочим на винограднике был раненый в глаз Мурман Месхия, который работал с Бадуашвили в течении полугода.

Двое раненых, с разными телесными повреждениями, доставлены в местную клинику, а один перевезен на лечение в Тбилиси. Состояние их здоровья врачи оценивают как стабильное.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям "умышленное убийство" и "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

О самом Бадуашвили известно не много. Он был арестован за умышленное убийство односельчанина в 2010 году. Мужчина вышел на свободы несколько лет назад. По распространенной информации, с его именем связан обстрел клиники в Гурджаани в прошлом году. Несколько человек, выстрелили в окно палаты, в котором лечился Бадуашвили.