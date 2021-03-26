Автомат и сотни патронов: мужчина разъезжал по Грузии с боеприпасами

В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы – задержан молодой мужчина

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Полицейские задержали 35-летнего мужчину в Хашури (регион Шида Картли) по обвинению в незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Сотрудники полиция остановили обвиняемого, когда он передвигался на автомобиле по объездной дороги Хашури-Сурами центральной автомагистрали. Во время обыска машины в качестве улик правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие, 745 боевых патронов разного калибра и запчасти огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено по факту противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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