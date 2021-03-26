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На границе Грузии с Турцией изъяли контрабандное золото и серебро

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Преступность в Грузии (1383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210326/251276669/Na-granitse-Gruzii-s-Turtsiey-izyali-kontrabandnoe-zoloto-i-serebro.html

Таможенная стоимость изъятой контрабанды составила 76 тысяч лари, нарушителям таможенного режима грозит от от пяти до семи лет

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. На грузино-турецкой границе задержаны два человека, которые пытались завести из Турции контрабандные золотые и серебряные изделия, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина.

Следствие установило, что обвиняемые тайно ввез в Грузию через ТПП "Сарпи" большое количество незадекларированных золотых и серебряных изделий.

В результате следственных действий было изъято 701,6 грамма золотых изделий и 26,54 грамма серебряных изделий, общая таможенная стоимость которых составляет 76 тысяч лари (более 23 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1383)
Теги:
Золото, таможня, Грузия

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