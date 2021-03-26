Несчастный случай в Тбилиси – с сорокового этажа упал рабочий

По факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Тбилиси на проспекте Чавчавадзе произошел несчастный случай - с сорокового этажа строящегося здания упал и разбился рабочий, сообщает портал "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД. .

Несчастный случай произошел 25 марта во время комендантского часа, сообщают грузинские телеканалы.

В пресс-центре МВД Грузии сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия.

Наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По данным Объединенных профсоюзов, за девять месяцев 2020 года в Грузии 39 человек скончались и 185 получили тяжелые повреждения на производстве.

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