17:08 26 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.4086
  • USD3.3473
Поиск
Скорая помощь 112 на месте вызова

Несчастный случай в Тбилиси – с сорокового этажа упал рабочий

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2468)
19201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250707137.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210326/251279731/Neschastnyy-sluchay-v-Tbilisi--s-sorokovogo-etazha-upal-rabochiy.html

По факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Тбилиси на проспекте Чавчавадзе произошел несчастный случай - с сорокового этажа строящегося здания упал и разбился рабочий, сообщает портал "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД. .

Строительство дороги
FB / Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
"Алчность работодателей губит людей" - Профсоюзы о жуткой статистике в Грузии

Несчастный случай произошел 25 марта во время комендантского часа, сообщают грузинские телеканалы.

В пресс-центре МВД Грузии сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия.

Наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По данным Объединенных профсоюзов, за девять месяцев 2020 года в Грузии 39 человек скончались и 185 получили тяжелые повреждения на производстве. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2468)
Теги:
происшествия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео
На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться