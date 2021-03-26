В Боржоми-Харагаульском национальном парке запечатлели рысь

Грациозная рысь - редко встречается в лесах Грузии и как исчезающий вид фауны внесена в "Красный список"

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Боржоми-Харагаульском национальном парке удалось запечатлеть рысь, фото распространило Агентство охраняемых территорий в Facebook.

Агентство с сожалением констатирует, что это красивое животное находится под угрозой исчезновения.

photo: Agency of Protected Areas / FB В Боржоми-Харагаульском парке запечатлели рысь

"Красота кавказской фауны - рысь появилась в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Рысь внесена в "Красный список" Грузии со статусом "находящийся под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении.

Боржоми-Харагаульский национальный парк считается одним из крупнейших природоохранных парков в Европе. Площадь парка более 85 тысяч гектаров, он расположен на территории шести административных единиц – Боржоми, Харагаули, Хашури, Ахалцихе, Абастумани и Багдати.

Парк был основан в 1995 году и считается первым национальным парком в Грузии, который соответствует международным стандартам.

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