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Боржоми-Харагаульский национальный парк

В Боржоми-Харагаульском национальном парке запечатлели рысь

photo: courtesy of Borghomi-Haragaul National Park
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Грациозная рысь - редко встречается в лесах Грузии и как исчезающий вид фауны внесена в "Красный список"

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В Боржоми-Харагаульском национальном парке удалось запечатлеть рысь, фото распространило Агентство охраняемых территорий в Facebook.

Агентство с сожалением констатирует, что это красивое животное находится под угрозой исчезновения.

В Боржоми-Харагаульском парке запечатлели рысь
photo: Agency of Protected Areas / FB
В Боржоми-Харагаульском парке запечатлели рысь

"Красота кавказской фауны - рысь появилась в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Рысь внесена в "Красный список" Грузии со статусом "находящийся под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении.

Боржоми-Харагаульский национальный парк считается одним из крупнейших природоохранных парков в Европе. Площадь парка более 85 тысяч гектаров, он расположен на территории шести административных единиц – Боржоми, Харагаули, Хашури, Ахалцихе, Абастумани и Багдати.

Парк был основан в 1995 году и считается первым национальным парком в Грузии, который соответствует международным стандартам.

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