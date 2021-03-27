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Оползень

В высокогорье Грузии десять семей уже пять дней отрезаны от внешнего мира

photo: Sputnik / Nika Lataria
Происшествия
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На месте происшествия мобилизована техника, однако она не может начать работу из-за угрозы повторного оползня

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. На протяжении пяти дней грузинские спасатели борются со стихией в регионе Рача-Лечхуми на западе страны – оползень перекрыл дорогу, соединяющую две деревни Лаилаши и Гу.

На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео
© Sputnik / STRINGER
На Грузию обрушились оползни: стихийные бедствия в Аджарии и Мцхета-Мтианети - видео

Оползневая масса сошла на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу 23 марта, в результате чего десять семей оказались оторванными от внешнего мира. Контакт с населением возможен только по пешей дороге.

Губернатор региона Папуна Маргвелидзе в эфире Первого канала рассказал, что работу по устройству объездной дороги не удастся начать, пока погода не прояснится. Что касается центральной дороги, соединяющей Цагери-Амбролаури, где два дня назад сошел оползень, то на ней движение восстановлено.

Техника останется на месте все время, чтобы в случае активизации оползня были своевременно приняты соответствующие меры.

Продолжительные дожди спровоцировали масштабные оползневые процессы по всей Грузии. Десятки сел оказались отрезаны от внешнего мира, и непогода мешает спасателям прочистить дорогу из-за угрозы повторных оползней. В ряде регионов вышедшая с берегов река повредила дворы, подвалы и первые этажи домов местных жителей. Также затоплены сельскохозяйственные угодья.

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