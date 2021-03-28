Как испанская пресса отреагировала на отключение света на "Динамо арене"

Сначала на поле выбежали фанаты, которых поймали представители охраны стадиона, а затем, во время самой тренировки, на "Динамо арене" отключилась электроэнергия

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Испанские СМИ бурно отреагировали на отключение электроэнергии на тбилисской "Динамо арене" во время тренировки сборной Испании накануне отборочного матча ЧМ-2022 против Грузии.

Накануне, 27 марта, предматчевая тренировка сборной Испании на "Динамо арене" прервалась дважды. Сначала на поле выбежали фанаты, которых поймали представители охраны стадиона, а затем, во время самой тренировки, на "Динамо арене" отключилась электроэнергия. Сборная Испании была вынуждена уйти в раздевалку, и так как проблема не была устранена в кратчайшие сроки, тренерский штаб гостей принял решение вернуться в отель.

"Когда на поле тренировалась сборная Грузии – никаких проблем не было. Команды оказались в неравной ситуации", - пишет COPA.

El Espanol: "Это была самая нереальная тренировка национальной команды за последнее время. Нашей сборной помешали дважды. Сначала на поле выбежали фанаты, а потом погас свет, и команда была вынуждена прервать тренировку".

EFE: "После того, как на стадионе погас свет, футболистам в темноте пришлось принимать душ и переодеваться при свете мобильных телефонов. Получается, что перед матчем с Грузией сборная Испании осталась без полноценной тренировки".

OK Diaro: "Саботаж в Грузии? На стадионе погас свет, и команда не смогла провести тренировку перед важнейшим матчем, в котором нашей сборной нужна только победа".

Будут ли к "Динамо арене" применены какие-либо санкции в связи с инцидентами – пока неизвестно.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании состоится в Тбилиси 28 марта на "Динамо арене". Начало встречи в 20:00 по местному времени.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.