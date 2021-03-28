Пожар в жилом доме в центре Тбилиси локализован

Очаг возгорания находится на последнем этаже пятиэтажного жилого корпуса, и существовала опасность распространения огня на соседние квартиры

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Пожар на проспекте Пекина в Тбилиси к этому моменту удалось локализовать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным Службы, очаг возгорания находится на последнем этаже пятиэтажного жилого корпуса. Существовала опасность распространения огня на соседние квартиры.

Жильцы дома, среди них есть и несовершеннолетние, были сразу же эвакуированы в целях безопасности. На месте возгорания было мобилизовано шесть бригад пожарных-спасателей.

"В результате оперативного реагирования сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями удалось вовремя локализовать возгорание и впоследствии полностью его потушить", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

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