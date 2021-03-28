Жители опасной оползневой зоны Тбилиси провели акцию протеста

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Жители тбилисского района Вашлиджвари провели акцию с требованием прекратить опасное строительство в районе улицы Мачавариани из-за оползневых процессов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

18 марта стало известно, что на дороге, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе в Тбилиси, начались оползневые процессы. На склоне образовались трещины глубиной свыше 18 метров, ширина которых увеличивается с каждым днем примерно на пять сантиметров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков по склону сойдет около 500 тонн земли, что создаст угрозу людям, живущим под этой местностью.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста против застройки в Вашлиджвари 28 марта 2021 года

Жители требуют создания независимой комиссии для расследования ситуации на склоне Вашлиджвари.

Участники акции принесли с собой плакаты: "Остановите строительство", "Спасем Тбилиси", "Земля уходит из-под наших ног".

"У нас одно главное требование - жить в безопасной среде. Наше требование - чтобы правительство начало общение с населением и проинформировало нас о плане того, как они намерены преодолеть кризис. Мы видим, что строительные работы в этом районе вызывают проблемы. У нас есть опасность схода оползня, и мы просим правительство отреагировать на это", - говорят участники акции.

На данном этапе в мэрии столицы считают, что для паники и эвакуации местного населения причин нет. Мэрия уже пригласила немецких специалистов, которые вместе с грузинскими экспертами изучают ситуацию.

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