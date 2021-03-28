Жители опасной оползневой зоны Тбилиси провели акцию протеста

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Жители тбилисского района Вашлиджвари провели акцию с требованием прекратить опасное строительство в районе улицы Мачавариани из-за оползневых процессов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
18 марта стало известно, что на дороге, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе в Тбилиси, начались оползневые процессы. На склоне образовались трещины глубиной свыше 18 метров, ширина которых увеличивается с каждым днем примерно на пять сантиметров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков по склону сойдет около 500 тонн земли, что создаст угрозу людям, живущим под этой местностью.
Жители требуют создания независимой комиссии для расследования ситуации на склоне Вашлиджвари.
Участники акции принесли с собой плакаты: "Остановите строительство", "Спасем Тбилиси", "Земля уходит из-под наших ног"."У нас одно главное требование - жить в безопасной среде. Наше требование - чтобы правительство начало общение с населением и проинформировало нас о плане того, как они намерены преодолеть кризис. Мы видим, что строительные работы в этом районе вызывают проблемы. У нас есть опасность схода оползня, и мы просим правительство отреагировать на это", - говорят участники акции.
На данном этапе в мэрии столицы считают, что для паники и эвакуации местного населения причин нет. Мэрия уже пригласила немецких специалистов, которые вместе с грузинскими экспертами изучают ситуацию.
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