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Несчастный случай на востоке Грузии - скончался рабочий

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2469)
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В мужчину, который проводил работы по обустройству дорожной инфраструктуры, врезался быстро движущийся автомобиль

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. В селе Кавшири Лагодехского муниципалитета (Кахети) скончался рабочий, получивший травмы в результате несчастного случая.

Инцидент произошел в то время, когда 36-летний мужчина проводил работы по обустройству дорожной инфраструктуры на одной из улиц. В этот момент в него врезался быстро движущийся автомобиль.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как сообщает телеканал Rustavi2, полученные при столкновении травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачам не удалось спасти пострадавшего.

Пострадали также два пассажира, находившиеся в машине.

На месте работают эксперты. Ведется расследование.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2469)

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