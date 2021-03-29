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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз EVER GIVEN

Заблокировавшее Суэцкий канал судно снято с мели

© AP Photo / Mohamed Elshahed
Происшествия
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После разблокировки Суэцкий канал будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся у входов грузовых кораблей

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given снят с мели, сообщает агентство Bloomberg.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151 километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику
video: Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

Отмечается, что пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов.

При этом, источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) сообщил РИА Новости, что после разблокировки Суэцкий канал будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся у входов и в озере в центральной части грузовых кораблей.

Как правило, корабли движутся по Суэцкому каналу колоннами, выдвигающимися в 03:30 из Порт-Саида (северный вход в канал) и в 04:00 из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, указано в правилах навигации на сайте канала.

По данным GAC, не менее 44 кораблей ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.

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