10:51 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Патрульная полиция

Обвиняемые в стрельбе по автомобилю в Кахети останутся в тюрьме

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1384)
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251073544.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210329/251304711/Obvinyaemye-v-strelbe-po-avtomobilyu-v-Kakheti-ostanutsya-v-tyurme.html

В результате обстрела пострадали три человека, в том числе так называемый криминальный авторитет Малхаз Бадуашвили, который два дня назад покинул клинику

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Судья удовлетворил ходатайство прокурора по делу об убийстве одного и ранении трех человек в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета, оба обвиняемых будут дожидаться суда в заключении.

На суде защита потребовала залог в размере 5 тысяч лари для одного из обвиняемых и 10 тысяч лари для другого. Однако судья Телавского районного суда не согласился с ходатайством адвоката.

Криминальная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Автомобиль криминального авторитета расстреляли на востоке Грузии

Один из обвиняемых частично признает свою вину, но второй, который обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении не согласен с предъявленным ему обвинением.

Судебное разбирательство назначено на 18 мая.

Следствие установило, что 25 марта в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета обвиняемые обстреляли машину, принадлежащую 42-летнему Малхазу Бадуашвили. В салоне автомобиля находились четыре человека. От полученных ранений на месте скончался один человек, с различными травмами в больницу были доставлены владелец машины и еще двое пассажиров.

Автомобиль патрульной полиции Турции
© Sputnik / STRINGER
Родившегося в Грузии криминального авторитета застрелили в ресторане в Турции

При личном досмотре задержанных в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли два автомата Калашникова, а также два магазина и восемь боевых патронов.

МВД начало расследование инцидента по трем статьям – "умышленное убийство", "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

По информации СМИ, в результате обстрела пострадали три человека, в том числе так называемый криминальный авторитет Малхаз Бадуашвили, который два дня назад покинул клинику. До сих пор в больнице находятся еще двое пострадавших.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1384)
Теги:
преступность, Телавский районный суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Хвостатые психологи успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться