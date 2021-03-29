Обвиняемые в стрельбе по автомобилю в Кахети останутся в тюрьме

В результате обстрела пострадали три человека, в том числе так называемый криминальный авторитет Малхаз Бадуашвили, который два дня назад покинул клинику

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Судья удовлетворил ходатайство прокурора по делу об убийстве одного и ранении трех человек в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета, оба обвиняемых будут дожидаться суда в заключении.

На суде защита потребовала залог в размере 5 тысяч лари для одного из обвиняемых и 10 тысяч лари для другого. Однако судья Телавского районного суда не согласился с ходатайством адвоката.

Один из обвиняемых частично признает свою вину, но второй, который обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении не согласен с предъявленным ему обвинением.

Судебное разбирательство назначено на 18 мая.

Следствие установило, что 25 марта в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета обвиняемые обстреляли машину, принадлежащую 42-летнему Малхазу Бадуашвили. В салоне автомобиля находились четыре человека. От полученных ранений на месте скончался один человек, с различными травмами в больницу были доставлены владелец машины и еще двое пассажиров.

При личном досмотре задержанных в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли два автомата Калашникова, а также два магазина и восемь боевых патронов.

МВД начало расследование инцидента по трем статьям – "умышленное убийство", "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

По информации СМИ, в результате обстрела пострадали три человека, в том числе так называемый криминальный авторитет Малхаз Бадуашвили, который два дня назад покинул клинику. До сих пор в больнице находятся еще двое пострадавших.

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