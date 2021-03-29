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Матч между сборными Грузии и Румынии по регби. Болельщики на трибунах

Ночь после матча Грузия-Испания в Тбилиси прошла без эксцессов

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
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У МВД Грузии к 18 тысячам футбольных фанатов, нарушивших "комендантский час" этой ночью, претензий нет – никаких эксцессов в городе зафиксировано не было

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Ночь после футбольного матча между сборными Грузии и Испании на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси прошла без эксцессов, об этом Sputnik сообщили в МВД Грузии.

Сборная Грузии по футболу уступила Испании в Тбилиси>>

Несмотря на то, что к моменту окончания матча в стране уже начал действовать так называемый "комендантский час", для пришедших на стадион болельщиков было сделано исключение.

Пропуском для футбольных фанатов служил билет на матч. Специально для них Межведомственный координационный совет продлил работу общественного транспорта до 01:00 29 марта.

Палатки оппозиции перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сторонники оппозиции намерены смотреть футбол у парламента Грузии в "комендантский час"

Послабление было сделано и для тех болельщиков, которые не попали на стадион и смотрели матч на большом мониторе, установленном гражданскими активистами из движения "Для Грузии" перед парламентом на проспекте Руставели.

Ни о каких штрафах, выписанным этим "безбилетникам", в МВД Грузии не сообщили.

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии разрешил провести отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании 28 марта на "Динамо Арене" в присутствии зрителей, но в ограниченном количестве – было продано всего 30% билетов, чтобы у болельщиков на трибунах была возможность соблюдать дистанцию. В общей сложности на матче присутствовали 18 тысяч человек.

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Теги:
МВД Грузии, футбол, Грузия

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