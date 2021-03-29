В Грузии озвучили детали смерти медсестры, умершей после вакцинации

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Меги Бакрадзе была доставлена в тбилисскую клинику уже мертвой

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Медсестра из Ахалцихе, которая впала в кому после вакцинации от коронавируса, была доставлена в тбилисскую Первую университетскую клинику живой, а информация о том, что она на тот момент уже была мертва, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам глава клиники Леван Ратиани.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Меги Бакрадзе была доставлена в тбилисскую клинику уже мертвой. Ратиани категорически опроверг эту информацию, отметив, что ее состояние было критическим, однако сердцебиение и артериальное давление поддерживались медикаметозно.

"Я не собирался делать никакого заявления по поводу этого болезненного и сенситивного вопроса. Но хочу, чтобы все знали правду, что то, что распространяется в социальной сети, не является истиной – что якобы госпожа Меги, которую в нашу клинику доставили 18 марта, к сожалению, была уже мертва. Это ложь", - сказал Ратиани.

Как пояснил Ратиани, Меги Бакрадзе в их клинику была доставлена бригадой медицины катастроф из Ахалцихского медучреждения в 19:45. В тот момент она была на искусственной вентиляции легких. По словам врача, гемодинамика медсестры, то есть движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках кровеносной системы, была нестабильной и ее невозможно было сохранить без лекарств.

"Нарушение гемодинамики не означает, что она была мертва, поскольку смерть наступает тогда, когда останавливается сердце. Когда пациентка была доставлена в нашу клинику, было сердцебиение, было артериальное давление. Это сохранялось все мегадозами, теми препаратами, которые поднимают давление", - отметил Ратиани.

При этом, по словам Ратиани, критическое состояние пациентки было вызвано так называемым постреанимационным заболеванием, вазоплегией, то есть поражением кровеносных сосудов.

"Этот необратимый процесс через несколько часов вызвал окончательную остановку сердца, и была зафиксирована биологическая смерть", - сказал Ратиани.

Медик также отметил, что у пациентки не было анемии, ПЦР-тестированием не был подтвержден и коронавирус. Что касается распространившейся информации о том, что после вскрытия у Меги Бакрадзе была двусторонняя пневмония, Ратиани ответил, что это могло быть феноменом постреанимационного заболевания. Постреанимационная болезнь (ПРБ) – это состояние организма после перенесенной клинической смерти (остановки кровообращения) с последующим восстановлением функции органов и систем.

Как это произошло?

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca.

По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта, в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской университетской клинике.

Между тем, в настоящее время в стране идет исследования причин смерти Меги Бакарадзе и в ближайшем будущем должно быть готово заключение Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.