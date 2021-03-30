Семья погибшего во время полицейской спецоперации добилась компенсации от государства

По решению суда, семья получит 49,5 тысячи лари в виде единоразовой выплаты и еще государство будет выплачивать по 159 лари в месяц детям погибшего до их совершеннолетия

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Семья погибшего во время спецоперации полиции в 2006 года Александра Хубулова добилась в Тбилисском городском суде компенсации от государства в размере 50 тысяч лари, заявил адвокат семьи Арчил Каикацишвили журналистам.

Убийство произошло в мае 2006 года, при прежней власти в Грузии. В тот день у кортов в центре Тбилиси прошла спецоперация, в которой участвовали по меньшей мере 50 полицейских. Они обстреляли машину, в которой находились трое человек - 22-летний Зураб Вазагашвили, 25-летний Александр Хубулов и 22-летний Бондо Топуридзе. Вазагашвили и Хубулов погибли, а Топуридзе, несмотря на то что был тяжело ранен, выжил. По машине было пущено более 70 пуль.

По решению суда, семья получит 49,5 тысячи лари в виде единоразовой выплаты и еще государство будет выплачивать по 159 лари в месяц детям Хубулова до их совершеннолетия.

"Этим решением грузинский суд еще раз подтвердил факт системных преступлений прежней власти и подтвердил, что было убийство", - сказал Каикацишвили.

По его словам, семья другого убитого Зураба Вазагашвили получила компенсацию, обратившись в Страсбургский суд, а семья Хубулова решила обратится в грузинский суд.

После смены власти в Грузии в 2012 году началось повторное расследование т.н. "дела кортов". Прокуратура заявили, что Вазагашвили и Хубулова убили в результате вооруженного нападения, подготовленного заместителем директора центрального департамента криминальной полиции Ираклием Пирцхалава.

В октябре 2015 года Тбилисский городской суд приговорил Пирцхалава и бывшего замначальника розыскного управления департамента криминальной полиции Георгия Цаадзе к 12 годам лишения свободы каждого. Суд признал их виновными по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

По "делу кортов" были привлечены к уголовной ответственности и другие бывшие высокопоставленные чиновники МВД.

Экс-начальник отряда специального назначения главного управления внутренних дел Тбилиси Кахабер Накани получил 6 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий, бывший следователь департамента криминальной полиции Леван Беродзе был приговорен к 3 годам лишения свободы за фальсификацию доказательств, а бывший следователь департамента криминальной полиции Григол Квиникадзе получил 4 года и 6 месяцев тюрьмы заочно за незаконное преднамеренное задержание человека.