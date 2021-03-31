Поезд сбил пожилую женщину в Зугдиди

Врачи борются за жизнь пострадавшей, ее состояние оценивается как крайне тяжелое

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Поезд сбил женщину в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили Sputnik Грузии в МВД Грузии.

При столкновении женщина лишилась ноги. В настоящее время ей проводят операцию.

"Поступила пожилая женщина. Состояние крайне тяжелое. Диагноз: травматическая ампутация левой нижней конечности в области верхней трети голени, гиповолемический шок", - рассказал клинический директор Зугдидскую реферальной больницы Сулхан Оржония журналистам.

Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожног транспорта, повлекшее причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью".

На месте происшествия мобилизована полиция.

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