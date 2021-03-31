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Патрульная полиция

Стрельба в центре Зугдиди: что произошло у здания полиции?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210331/251337044/Strelba-v-tsentre-Zugdidi-chto-proizoshlo-u-zdaniya-politsii.html

По предварительным данным, нападавший является бывшим полицейским, который хотел отомстить своему родственнику

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Житель Грузии отрыл стрельбу по автомобилю своего родственника в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телеканал TV Pirveli.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инцидент произошел в среду днем неподалеку от здания полиции в центре города. Отмечается, что нападавший - бывший полицейский.

Позже и злоумышленник, и человек, в которого стреляли, скрылись с места происшествия.

По словам очевидцев, они слышали четыре выстрела, но никто ничего не видел.

На месте мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.

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