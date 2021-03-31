Стрельба в центре Зугдиди: что произошло у здания полиции?

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Житель Грузии отрыл стрельбу по автомобилю своего родственника в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телеканал TV Pirveli.
Инцидент произошел в среду днем неподалеку от здания полиции в центре города. Отмечается, что нападавший - бывший полицейский.
Позже и злоумышленник, и человек, в которого стреляли, скрылись с места происшествия.
По словам очевидцев, они слышали четыре выстрела, но никто ничего не видел.
На месте мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.
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