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На востоке Грузии автомобиль сбил ребенка на велосипеде

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (21)
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Sputnik Грузия
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Девятилетний ребенок получил перелом обеих ног и теперь находится в клинике под наблюдением врачей

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Автомобиль в городе Гори сбил девятилетнего ребенка, едущего на велосипеде, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Ребенка доставили в больницу. По оценке врачей, у него перелом руки и обеих ног. Он остается в клинике.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью", что карается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (21)

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