В Грузии Владимира Познера "поздравили с днем рождения" акцией протеста

Участники акции требуют, чтобы Познер покинул Грузию, забрасывают яйцами здание гостиницы, где он остановился, и пытаются прорвать кордон полиции

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. День рождения известного российского телеведущего Владимира Познера, который он решил отметить в Грузии, оказался под угрозой срыва – его встретили акциями протеста.

Владимиру Познеру 1 апреля исполняется 87 лет, вместе с ним в Тбилиси прилетели около 50 друзей и коллег.

Во время ужина накануне праздничного банкета в ресторане одного из самых модных отелей Тбилиси у здания собрались гражданские активисты, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Участники акции в итоге сорвали ужин. Они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" - после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

Ресторан оштрафовали, оштрафуют ли участников ужина, пока не известно. Познера и его гостей через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их по месту проживания в другие отели.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера

Часть участников акции протеста переместилась к гостинице, где поселился Познер, и требует, чтобы он покинул Грузию. Они забрасывают здание яйцами и пытаются прорвать кордон полиции.

Кампания против Владимира Познера началась в соцсетях еще до его приезда. Первой подняла шум основатель политического движения "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария, которая призвала не пускать его в страну, так как "он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии".

Именно Элене Хоштария в 2019 году, во время антироссийских выступлений в Тбилиси, возглавила группу депутатов, которые ворвались в зал заседаний парламента Грузии и заставили покинуть трибуну представителя российской Госдумы Сергея Гаврилова.

Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера © Sputnik / STRINGER

Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера © Sputnik / STRINGER

Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера © Sputnik / STRINGER

Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера © Sputnik / STRINGER

Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера © Sputnik / STRINGER 1 / 5 © Sputnik / STRINGER Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера

Сам Владимир Познер пока никак не комментировал акции в Тбилиси, связанные с его приездом.

По прибытии он заявил журналистам в аэропорту, что не будет комментировать абхазский вопрос.

"Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", - сказал Познер журналистам.

Планы Познера на четверг, на который планировался праздничный банкет, неизвестны.