03:06 01 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0426
  • 100 RUB4.5632
  • USD3.4464
Поиск
Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера

В Грузии Владимира Познера "поздравили с днем рождения" акцией протеста

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
296664
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251340646.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210401/251340608/V-Gruzii-Vladimira-Poznera-pozdravili-s-dnem-rozhdeniya-aktsiey-protesta.html

Участники акции требуют, чтобы Познер покинул Грузию, забрасывают яйцами здание гостиницы, где он остановился, и пытаются прорвать кордон полиции

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. День рождения известного российского телеведущего Владимира Познера, который он решил отметить в Грузии, оказался под угрозой срыва – его встретили акциями протеста.

Владимиру Познеру 1 апреля исполняется 87 лет, вместе с ним в Тбилиси прилетели около 50 друзей и коллег.

Во время ужина накануне праздничного банкета в ресторане одного из самых модных отелей Тбилиси у здания собрались гражданские активисты, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Участники акции в итоге сорвали ужин. Они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" - после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

Ресторан оштрафовали, оштрафуют ли участников ужина, пока не известно. Познера и его гостей через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их по месту проживания в другие отели.

Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера

Часть участников акции протеста переместилась к гостинице, где поселился Познер, и требует, чтобы он покинул Грузию. Они забрасывают здание яйцами и пытаются прорвать кордон полиции.

Кампания против Владимира Познера началась в соцсетях еще до его приезда. Первой подняла шум основатель политического движения "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария, которая призвала не пускать его в страну, так как "он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии".

Именно Элене Хоштария в 2019 году, во время антироссийских выступлений в Тбилиси, возглавила группу депутатов, которые ворвались в зал заседаний парламента Грузии и заставили покинуть трибуну представителя российской Госдумы Сергея Гаврилова.

  • Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
    Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера
    © Sputnik / STRINGER
  • Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
    Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера
    © Sputnik / STRINGER
  • Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
    Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера
    © Sputnik / STRINGER
  • Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
    Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера
    © Sputnik / STRINGER
  • Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
    Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера
    © Sputnik / STRINGER
1 / 5
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против приезда Владимира Познера

Сам Владимир Познер пока никак не комментировал акции в Тбилиси, связанные с его приездом.

По прибытии он заявил журналистам в аэропорту, что не будет комментировать абхазский вопрос.

"Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", - сказал Познер журналистам.

Планы Познера на четверг, на который планировался праздничный банкет, неизвестны.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атлит-Ям - древняя затопленная неолитическая деревня у побережья Атлита, Израиль
Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото
Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео
Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться