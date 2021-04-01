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Турецкая полиция

Кровавая разборка между грузинами и чеченцами в Стамбуле – есть убитые

© photo: Sputnik / Eray Erkylych
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210401/251345384/Krovavaya-razborka-mezhdu-gruzinami-i-chechentsami-v-Stambule--est-ubitye.html

По сведениям турецких СМИ, причиной разборки между чеченцами и грузинами в одном из районов Стамбула могли стать долги

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Два человека убиты и двое ранены во время драки между грузинами и чеченцами в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел в одном из районов Стамбула Башак-Шехире перед рестораном.

По факту начато следствие. Местные снимали драку на мобильные телефоны.

По распространенной информации четыре человека ждали кого-то перед рестораном, а когда к ним подошли трое, завязалась драка. У кого-то из дерущихся оказалось огнестрельное оружие.

Местные жители, заслышав выстрелы, вызвали полицию и скорую помощь. За это время те, кто уцелел, успели скрыться.

По версиям турецких СМИ, причиной кровавой разборки были долги. О других деталях пока не сообщается.

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Темы:
Преступность в Грузии (1386)
Теги:
Стамбул, криминал, Грузия

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