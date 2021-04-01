Обвиняемый в поджоге девушки приговорен к 17 годам тюрьмы

Молодой человек летом прошлого года облил свою бывшую девушку бензином и поджег из-за отказа с ним встречаться

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, к 17 годам лишения свободы.

Речь идет об инциденте, который произошел летом 2020 года, когда молодой человек облил свою бывшую девушку бензином и поджег из-за отказа с ним встречаться.

По версии обвинения, 30 июня 2020 года обвиняемый пришел домой к своей бывшей девушке, с которой находился в ссоре, Получив от девушки отказ и нежелание мириться, он стал оскорблять ее, после чего облил бензином и поджег. Обвиняемый скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в больницу и прошла долгий восстановительный курс.

Полицейские задержали обвиняемого в тот же день. На время следствия он, по решению суда, находился в тюрьме. На данном этапе виновный находится на принудительном лечении, после чего будет переведен в тюрьму.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.