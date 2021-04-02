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Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию вокруг здания, где произошел взрыв

В Тбилиси удалось предотвратить взрыв газа – могли погибнуть дети

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2471)
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Утечка происходила в одной из квартир, в которой находились дети, бригаду быстрого реагирования вызвали соседи, почувствовавшие запах газа в подъезде

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Тбилиси удалось спасти детей, которые находились одни в квартире, где происходила утечка газа, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи".

Благодаря внимательным соседям и оперативным действиям службы быстрого реагирования компании, удалось предотвратить катастрофу и спасти детей.

Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Архивное фото
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На окраине Тбилиси удалось избежать взрыва природного газа

По информации компании, как только кто-то из соседей почувствовал запах газа в подъезде, он позвонил на номер службы экстренной помощи 114.

Вскоре на место прибыла бригада быстрого реагирования и осмотрела весь подъезд. Специальное лазерное устройство зафиксировало высокую концентрацию газа в одной из квартир на первом этаже.

В квартире находились только дети, а в ней был открыт кран газовой плиты, откуда шел газ.

"При осмотре также выяснилось, что повреждена сама газовая плита и в закрытом состоянии из нее происходила утечка газа. Газ был проведен кустарно. Налицо были практически все опасные нарушения, которые могли привести к взрыву", – сообщает пресс-служба "Тбилиси Энерджи".

Квартира была проветрена, газ перекрыт, а вскоре появились родители детей, которые были проинструктированы касательно правил безопасности при потреблении газа.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2471)
Теги:
Утечка газа, происшествия, Грузия

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