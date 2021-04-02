В тбилисском метро погиб мужчина

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Мужчина средних лет скончался на столичной станции метро "Исани", сообщили ИА "Новости Грузия" в Тбилисской транспортной компании.
Случай произошел утром в пятницу. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи.
"Примерно в 10 часов утра мужчина средних лет вышел из поезда. Пассажиру стало плохо. К сожалению, он скончался на месте", – сообщил представитель компании.
Что стало причиной смерти мужчины, к этому времени неизвестно.
По существующей информации, у него были проблемы с сердцем.
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