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Станция метро Исани

В тбилисском метро погиб мужчина

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210402/251354498/V-tbilisskom-metro-pogib-muzhchina.html

Что стало причиной смерти мужчины, неизвестно. По существующей информации, у него были проблемы с сердцем

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Мужчина средних лет скончался на столичной станции метро "Исани", сообщили ИА "Новости Грузия" в Тбилисской транспортной компании.

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© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCY
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Случай произошел утром в пятницу. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи.

"Примерно в 10 часов утра мужчина средних лет вышел из поезда. Пассажиру стало плохо. К сожалению, он скончался на месте", – сообщил представитель компании.

Что стало причиной смерти мужчины, к этому времени неизвестно.

По существующей информации, у него были проблемы с сердцем.

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