Кровавая разборка в Стамбуле: задержаны подозреваемые

По данным турецких СМИ, во время разборки были убиты гражданин Азербайджана и гражданин России чеченского происхождения

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Турецкая полиция задержала трех человек по делу о кровавой разборке в Стамбуле между грузинами и чеченцами, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в одном из районов Стамбула Башакшехире 31 марта. В результате стрельбы были убиты два человека – гражданин Азербайджана и гражданин России чеченского происхождения. Еще двое ранены.

Местные снимали драку на мобильные телефоны. По распространенной информации четыре человека ждали кого-то перед рестораном, а когда к ним подошли трое, завязалась драка. У кого-то из дерущихся оказалось огнестрельное оружие.

Местные жители, заслышав выстрелы, вызвали полицию и скорую помощь. За это время те, кто уцелел, успели скрыться. Полиции удалось задержать троих участников произошедшего, еще четверо — разыскиваются.

По версии СМИ, причиной кровавой разборки стал неурегулированный вопрос с долгами. По распространенной информации, конфликт начался в ресторане, в котором одну из сторон представлял вор в законе Хусейн Ахмадов, известный в криминальных кругах как Хусейн Слепой. Позже стало известно, что конфликт начался после того, как убитый житель Чечни в ресторане дал Ахмадову пощечину. После этого разборка продолжилась на улице.

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