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Патрульная полиция

Чиновник в Грузии попался на легализации угнанного из Великобритании автомобиля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210403/251361533/Chinovnik-v-Gruzii-popalsya-na-legalizatsii-ugnannogo-iz-Velikobritanii-avtomobilya.html

Теперь задержанному чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали начальника управления экономической зоны "Поти" за злоупотребление служебными полномочиями, говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый по личным мотивам 9 марта этого года помог легализовать автомобиль, угнанный в Великобритании, и передал его третьим лицам для последующей продажи.

СГБ утверждает, что таможенник нарушил правила и не сообщил о том, что автомобиль, ввозимый в Грузию, был угнан 4 марта 2021 года и находился в базе Интерпола.

Следствие по статье "злоупотребление служебными полномочиями" продолжается. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги:
Великобритания, Борьба с преступностью, преступность, происшествия, Грузия

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