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ДТП на западе Грузии: скончался один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210403/251361540/DTP-na-zapade-Gruzii-skonchalsya-odin-chelovek.html

По данным средств массовой информации, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал Formula TV.

По данным телеканала, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение.

Точную причину выяснят эксперты.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации повлекшее смерть человека".

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