ДТП на западе Грузии: скончался один человек

По данным средств массовой информации, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал Formula TV.

По данным телеканала, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение.

Точную причину выяснят эксперты.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации повлекшее смерть человека".