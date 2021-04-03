ДТП на западе Грузии: скончался один человек

Происшествия
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По данным средств массовой информации, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Молодой мужчина погиб в аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал Formula TV.
По данным телеканала, автомобиль на скорости сошел с дороги и врезался в ограждение.
Точную причину выяснят эксперты.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения транспорта или его эксплуатации повлекшее смерть человека".