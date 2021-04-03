На востоке Грузии сообщили о массовой гибели птиц

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Сразу после получения сообщений о падеже птиц на место отправились ветеринары, которые осмотрели местность
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В районе Гурджаани (регион Кахети) на востоке Грузии был зафиксирован падеж птицы, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
По данным агентства, на место отправились ветеринары, которые соберут материал для проб и изучат ситуацию.
Пробы проверят в лаборатории, после чего будут приняты соответствующие меры.
Сейчас в районе проводится дезинфекция.