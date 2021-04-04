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Международную схему по отмыванию денег с помощью криптовалюты раскрыли в Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Темы:
Преступность в Грузии (1389)
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Sputnik Грузия
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Следствием установлено, что члены преступной группы присвоили 620 тысяч евро, принадлежащих гражданам зарубежных стран

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. За незаконное отмывание крупных денежных сумм в Грузии задержаны 11 человек, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Расследование показало, что весной 2019 года гражданин Израиля вместе со своими сообщниками сформировал организованную группу, которая в течение длительного времени занималась мошенническим присвоением средств, принадлежащих иностранным гражданам, заинтересованным в торговле криптовалютой. Добытые деньги и распределялись между членами преступной организации.

К незаконной деятельности организаторы постепенно привлекали специалистов по иностранным языкам, которые систематически связывались с потенциальными жертвами и предлагали приобрести криптовалюту по безналичному расчету. В случае заинтересованности, члены группы регистрировали клиентов дистанционно на соответствующем веб-сайте, после чего клиенты приобретали криптовалюту на свое имя, однако уплаченная сумма отражалась на счетах мошенников, а не обманутого клиента.

Таким способом участники преступной группы обманным путем присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам граждан зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. Размер установленного к этому времени ущерба составляет 620 тысяч евро.

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Некоторые участники организованной преступной группы легализовали незаконные доходы, в частности купили дорогостоящие автомобили и недвижимость. Они также были изъяты следствием.

Полиции удалось обнаружить и наложить арест на банковский счет руководителя преступной группы, на котором накопилось более 2 млн лари.

Расследование проводилось совместной группой главного управления по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции МВД Грузии и Генеральной прокуратуры по нескольким статьям УК Грузии - "незаконное получение-хранение-использование персональных данных организованной группой, незаконное присвоение крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализация (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1389)
Теги:
МВД Грузии, Криптовалюта, преступность, Грузия

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