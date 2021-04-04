На окраине Тбилиси прогремел взрыв - есть жертвы

По предварительной оценке, причиной взрыва послужила утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Взрыв прогремел в восьмиэтажном жилом доме на улице Тенгиза Стуруа в поселке Лило на окраине Тбилиси, информацию Sputnik Грузия подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как сообщают в ведомстве, в результате взрыва погибла женщина.

По предварительной оценке, причиной взрыва послужила утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

На месте работают несколько бригад пожарных. Выясняются детали инцидента.