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Экипажи Скорой помощи 112 у офиса Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

На окраине Тбилиси прогремел взрыв - есть жертвы

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2473)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210404/251369073/Na-okraine-Tbilisi-progremel-vzryv---est-zhertvy.html

По предварительной оценке, причиной взрыва послужила утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Взрыв прогремел в восьмиэтажном жилом доме на улице Тенгиза Стуруа в поселке Лило на окраине Тбилиси, информацию Sputnik Грузия подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как сообщают в ведомстве, в результате взрыва погибла женщина.

По предварительной оценке, причиной взрыва послужила утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.

На месте работают несколько бригад пожарных. Выясняются детали инцидента.

Темы:
Происшествия в Грузии (2473)
Теги:
Взрыв газа, газ, Тбилиси, Грузия

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